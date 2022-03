Armata ucraineană anunţă înfrângerea unui regiment rus de tancuri la nord-est de Kiev, şi „lichdarea” comandantului acestuia – CNN

13:00

„În preajma lucrărilor agricole de primăvară asistăm la scumpiri exorbitante la fertilizanți, pesticide, piesele de schimb, materialul semincer etc. În ultimele zile au explodat prețurile la motorină. Practic, situația legată de scumpirea carburanților a scăpat de sub control și companiile petroliere, actualmente, comercializează combustibilul fermierilor la prețuri de 29-30 lei per litru, mult peste plafonul stabilit de ANRE”, se...