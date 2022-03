Creștere de peste 2% a prețurilor în februarie

13:10

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru joi, 10 martie, vreme friguroasă, fără precipitații. Vântul va sufla din nord predominant moderat. Noaptea mercurul termometrelor va oscila între -4 C şi -9 C, iar maxima zilei se va situa între -3 C şi 2 C.