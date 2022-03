Kuleba: "Aderarea Ucrainei la UE ar ajuta foarte mult țara să cîștige"

16:00

Uniunea Europeană a atins limita capacităților sale în ceea ce privește sancțiunile financiare împotriva Rusiei, potrivit șefului diplomației UE, Josep Borrel."În ceea ce privește sancțiunile financiare, desigur, este întotdeauna putem merge mai departe, dar am atins deja limitele a ceea ce putem face. Am făcut tot ce am putut", a spus Borrel într-un interviu acordat Franceinfo.{{600523}}P