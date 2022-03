Preţul gazelor în Europa a scăzut cu 10% iar livrările ruseşti se derulează în mod normal

18:40

Un spital de copii din Mariupol a fost distrus de bombe rusești; Zelenski: Există copii sub dărâmături Un spital de copii din orașul ucrainean Mariupol a fost distrus de un atac aerian al Rusiei, potrivit consiliului local. Consiliul din Mariupol a descris pagubele spitalului ca fiind „colosale”, adăugând că încă nu are date despre victime, transmite The Guardian. More footage of what Mariupol authorities say is the Children’s hospital No3 shortly after being hit by a Russian bomb pic.twitter.co...