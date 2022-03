Arme chimice în Ucraina: Washingtonul acuză Moscova şi Beijingul că răspândesc ‘minciuni’

09:00

În Republica Moldova astăzi este marcată Ziua memoriei și se împlinesc 30 de ani de la începutul războilui de pe Nistru. Cu acest prilej, localitățile țării au loc mai multe evenimente de comemorare. Pe 2 martie, tradițional, au loc slujbe de pomenire a celor căzuți în timpul conflictului armat, depuneri de flori la monumentele şi ...The post Astăzi sunt comemorați eroii căzuți pentru apărarea integrității și independenței statului first appeared on Radio Orhei.