Preţ record la motorină | Moldova: în UE, dar fără NATO

18:10

Ministrul moldovean de externe Nicu Popescu a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că ţara sa este „cel mai fragil vecin al Ucrainei”, motiv pentru care are nevoie de sprijin şi de finanţare europeană pentru că, spune diplomatul, „nimeni nu are niciun interes ca realitățile din Republica Moldova să se degradeze mai mult”. „Evident că tragedia Ucrainei este mult mai gravă decât situaţia de la noi, dar absolut nimeni nu are niciun interes ca realitățile din Republica Moldova să se degradez...