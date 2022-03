elenski crede că Putin vrea să „sfâşie” Europa, iar Polonia şi statele baltice sunt în pericol

17:50

Un spital de copii din orașul ucrainean Mariupol a fost distrus de atacurile aeriene ruse, a anunțat miercuri consiliul municipal într-o postare online, relatează Reuters, preluată de hotnews. Parlamentara ucraineană Inna Sovun a scris pe Twitter că mai mulți copii răniți și morți sunt scoși de sub dărâmături. "Putin trebuie să plătească", a scris ea.