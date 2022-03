[Photo] Au fost create coridoare umanitare de tranzit prin România spre Uniunea Europeană.

12:40

Conducerea țării a venit cu mesaje de felicitare în contextul Zilei Internaționale a Femeii: Președinta Maia Sandu: „Dragi femei, fete și fetițe, aș vrea să vă pot promite că viața voastră va fi ușoară, dar nu știu dacă acest lucru va fi posibil și nu vreau să vă mint. Trebuie să știți însă - fiecare dintre voi are capacitatea să înfrunte orice greutate. Trebuie doar să credem în forțele proprii și să acționăm cu perseverență. Fiți sănătoase, aveți grijă de voi și de cei apropiați, permiteți-vă să creșteți și să străluciți. Să construim împreună o lume în care vocea femeilor contează – într-o asemenea lume nu este loc de război”. Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „În acest an Vă sărbătorim în vremuri de restrişte - este război. Vedem cum mii de femei cu copii trec frontiera obosite, disperate, iar altele zeci de mii au rămas să-și apare familia, casa, țara. Totodată, am văzut cum voi, femeile Moldovei v-ați unit și deja de 12 zile ajutați în a oferi o gustare caldă, transport și adăpost sau chiar îi primiți în casele voastre. Dar eu cred că în curând tot ce înseamnă război va dispărea şi pacea ne va aduce bucuria de a trăi şi iubi”. Prim-ministra Natalia Gavrilița: „ Mai mult ca oricând, Ziua Internațională a Femeii din acest an este o sărbătoare a solidarității. În aceste vremuri tulburi, am fost profund impresionată de implicarea și dedicarea multor fete și femei din țara noastră, care au lăsat totul deoparte pentru a ajuta femeile, copiii și bătrânii refugiați în Republica Moldova. De la Nord până la Sud, sute de voluntare – precum și angajate ale instituțiilor statului – nu se află astăzi la evenimente festive, ci în prima linie, oferind timpul și empatia lor în cel mai pur și frumos spirit al feminității. Ne mândrim cu voi și vă mulțumim!