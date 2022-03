„Autoritățile moldovenești trebuie să fie rezistente și să păstreze neutralitatea” – Igor Dodon a comentat declarația Victorie Nuland

17:30

In Belarus a inceput a doua etapa a negocierilor dintre Ucraina si Rusia: subiecte principale. Ucraina este reprezentata de David Arakhamia, Oleksiy Reznikov, Mykhailo Podolyak. Delegatia ucraineana a sosit la locul de intalnire cu reprezentantii rusi in Belarus. Aceasta este a doua etapa a negocierilor. Consilierul sefului biroului presedintelui Mihail Podolyak a raportat acest lucru […] Articolul In Belarus a inceput a doua etapa a negocierilor dintre Ucraina si Rusia: subiecte principale apare prima dată în DemocracyMD.