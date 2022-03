În Moldova, au fost confirmate încă 226 de cazuri de infectare cu COVID-19

14:30

Tech Talents for Ukraine este o platformă prin intermediul căreia specialiștii Tech din Ucraina au acces la ofertele de muncă publicate de companiile din regiune, care sunt gata să angajeze profesioniștii și talentele din industria soft și IT. Articolul Tech Talents for Ukraine – platforma ce conectează talentele Tech din Ucraina cu companiile IT din regiune apare prima dată în #diez.