Zelenski: „Am înţeles că NATO nu este gata să accepte Ucraina. Îi este teamă şi de o confruntare cu Rusia”

11:50

Titlu original: Our Brand Is Crisis Director: David Gordon Gen: Comedie, dramă Stars: Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie An: 2015 Jane Bodine (în interpretarea actriței Sandra Bullock) este numită Calamity Jane pentru că e o profesionistă. Jane Bodine, este angajată de un politician bolivian nepopular pentru a-l ajuta să câștige alegerile prezidențiale. Jane […] Articolul „Our Brand is crisis” – filmul care îți arată efortul ce stă în spatele unei campanii prezidențiale (Video) apare prima dată în ea.md.