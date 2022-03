Avertisment teribil în plin război a ministrului Apărării din Bulgaria

16:20

Pentru data de 14 martie, Metropolitan Opera din New York a programat un concert pentru susținerea Ucrainei., Fondurile acumulate vor fi donate „activităţilor de asistenţă" din această ţară copleşită de război, arată un comunicat al instituţiei. Potrivit informațiilor, concertul pentru Ucraina va fi susţinut de Orchestra şi Corul de la Metropolitan Opera, sub conducerea dirijorului […]