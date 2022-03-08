Анонс мероприятий на 9 марта

17:50

10:00 Кукольный спектакль «Царевна-лягушка» для детей Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 10:00-17:00 Выставка-комплимент «Оратория во славу женщины» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 10:00, 12:00, 14:00 Цикл занятий для детей: мастер-класс «Шапка Гугуцэ» по созданию теневого настольного театра; театрализованная кукольная сказка «Легенда о Мэрцишоре»; занятия с детьми проекта «Творческий калейдоскоп» ...