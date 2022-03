Cursa specială Căușeni-Iași a fost suplinită cu cinci vagoane. Peste 1 000 de pasageri vor putea fi transportați

19:15

Valentina, Valeria, Adrian și George sunt anul II la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) la Universitatea Tehnică a Moldovei. „Am avut ocazia să interacționăm cu un mediu IT real și am văzut cum lucrează oamenii într-o companie”, spun tinerii despre programul de stagiu pe care au avut oportunitatea să-l aibă în cadrul companiei IT australiene cu oficiul în Moldova „Complexica”. În cadrul experienței, studenții și studentele au dezvoltat un produs IT sub îndrumarea și asistența tehnică a inginerilor de software din cadrul „Complexica”. Articolul „Am avut ocazia să interacționăm cu un mediu IT real.” Experiența a patru studenți și studente în cadrul unui stagiu la „Complexica” apare prima dată în #diez.