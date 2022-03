Femeile predomină la numărul populației din Moldova

13:00

Și în acest an, Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, organizează tradiționalul târg de material săditor, care se desfășoară în perioada 11-13 martie. Expoziția va avea loc în spaţiile exterioare ale Parcului Aluneul, str. Calea Ieșilor, or. Chișinau. Vizitatorii, vor putea cumpăra: Puieți, arbusti; Bulbi și tuberculi de flori; Plante de grădină, pomi, arbuști decorativi; Semințe, […] Articolul Expoziția de material săditor se organizează și în acest an apare prima dată în AgroTV.