SUA: Transportul de arme către Ucraina ar putea deveni mai dificil în zilele următoare

Vedeta de la Hollywood, Leonardo DiCaprio, a donat o sumă impunătoare Ucrainei, aflată în război cu Rusia. Potrivit GSA News, legendarul actor laureat al Oscarului pentru rolurile jucate în filmele „Once Upon a Time in Hollywood" și „Don't Look Up",a donat 10 milioane de dolari pentru nevoile armatei ucrainene. Actorul a declarat în repetate rânduri […]