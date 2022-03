Blinken a explicat de ce NATO a fost împotriva închiderii spațiului aerian al Ucrainei

14:50

Redactorul-șef de la RT Rusia, Maria Baronova, și-a dat demisia. Aceasta a declarat că „bunicii noștri nu au luptat pentru asta, totul este trădat, călcat în picioare", informează Safenews.md „Acum o săptămână, am scris despre propaganda NATO, am vorbit despre rusofobie, dar s-a dovedit că ei aveau dreptate, iar eu nu. Bunicii noștri nu pentru [...] Articolul Redactorul-șef de la RT Rusia și-a dat demisia: "Dacă am ales să fiu cu Rusia, asta nu înseamnă că ar trebui să merg cu un sistem totalitar"