10 străini, căutați prin Interpol, reținuți la trecerea frontierei Republicii Moldova

11:50

Cifre foarte mari la capitolul refugiați si presiune continua pe echipa Primăriei Chisinau si toti cei implicați. Primarul general, Ion Ceban a vorbit in cadrul ședinței operative organizate la Moldexpo, despre situația la zi in ce privește gestionarea crizei cu persoanele venite din Ucraina. “În continuare cea mai mare presiune rămâne pe Chișinău. Doar prin … Articolul Ceban, despre situația la zi in ce privește gestionarea crizei cu persoanele venite din Ucraina apare prima dată în BreakingNews.