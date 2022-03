Conform OVD-Info, 2.000 de persoane au fost reținute la mitinguri împotriva războiului în 44 de orașe rusești

13:30

Ucrainenii din Melitopol şi Herson protestează, astăzi faţă de ocuparea oraşelor lor de către forţele ruseşti. La Melitopol, oamenii încearcă să îndepărteze soldaţii cu mâinile goale, scrie news.ro People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul — NEXTA […]