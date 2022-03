Într-o convorbire cu Erdogan, Putin a cerut ca Ucraina să nu mai opună rezistenţă

11:40

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a avut o discuție cu reprezentanții instituțiilor media internaționale privind eforturile autorităților de la Chișinău în gestionarea fluxurilor de refugiați și care este poziția R.Moldova referitoare la ultimele evoluții de securitate din regiune. „Le-am vorbit ziariștilor de la Rai, Politico, Al-Jazeera, The Economist, BBC, The Washington Post, The New York Times, ARD, Corriere della Sera, Le Figaro, Frankfurter Allgemeine, The...