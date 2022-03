Dieta pentru cei cu pietre la rinichi

00:30

Noul lungmetraj "The Batman", întruchipat de data aceasta de Robert Pattinson, se lansează în sfîrşit în cinematografe, umbrind şi alte premiere precum filmul de acţiune "Asking For It", sau thrillerul "A Day To Die", cu Bruce Willis în distribuţie, potrivit site-ului Internet Movie Data Base (Imdb), relatează Noi.md cu referire la agerpres.ro.Deşi s-a confruntat cu probleme serioase din cauza