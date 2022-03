Jurnalişti britanici atacaţi în Ucraina, dintre care unul a fost rănit de gloanţe

12:50

Oamenii au ieșit pe străzile din centrul orașului Herson pentru a protesta față de ocuparea trupelor lui Putin. Mai mult, în unele zone din oraș, protestatarii s-au întins pe asfalt pentru a bloca înaintarea blindatelor rusești cărora le-au strigat să plece acasă, transmite hotnews. Imaginile impresionante au fost publicate de twitter și ele surprind momentul în care un protestatar se întinde efectiv pe asfalt în fața unui vehicul militar. #Ukraine In Kherson, local residents stand and lie in fr...