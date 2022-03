„Carnea de tun este lipsită de documente înainte de utilizare.” Soldaților ruși li se vor retrage actele pentru a nu putea fi identificați în Ucraina

18:45

Comunitatea IT este invitată să își unească forțele în cadrul evenimentului „Demo Day – Soluții tech pentru Refugiați și Refugiate” pentru a ajuta gestionarea ajutoarelor oferite refugiaților din războiul din Ucraina, organizat de „Dreamups” și „Moldova pentru Pace / Moldova for Peace” în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică. Articolul Comunitatea IT din Moldova este invitată să participe la „Demo Day – Soluții Tech pentru Refugiați și Refugiate” apare prima dată în #diez.