Declarație: Un lucru contează cel mai mult: războiul să ocolească Moldova

Fostul consilier municipal, Ilian Cașu, spune că în 24 ore s-au întâmplat mai multe evenimente, transmite CURENTUL. „Moldova semneaza cererea de aderare la UE. Transnistria cere sa-i fie recunoscuta independenta. Ucraina arunca in aer podul de la Cuciurgan. Totul in doar 24 ore. Un lucru conteaza cel mai mult in lantul acestor evenimente: razboiul sa […]

