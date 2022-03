Se menține trafic intensiv în mai multe puncte de trecere a frontierei de stat

22:20

Și Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Blinken vine la Chișinău, Moldova, pe 5 și 6 martie. Potrivit Ambasadei SUA la Chișinau, vizita face parte în cadrul unei călătorii europene în care va vizita cinci țări. https://www.state.gov/secretary-blinkens-travel-to-belgium-poland-moldova-latvia-lithuania-and-estonia/ *** United States Secretary of State Blinken is coming to Chisinau, Moldova, March 5 and 6 as part of a European trip where he will visit five countries. https://www.state.gov/secretary-blinkens-travel-to-belgium-poland-moldova-latvia-lithuania-and-estonia/