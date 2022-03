LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina. Mii de oameni protestează la Tbilisi față de invazia rusă în Ucraina. Rusia a blocat accesul la Facebook și Twitter

17:10

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a mulțumit Maiei Sandu pentru „eforturile extraordinare” ale R. Moldova de ajutorare a refugiaților veninți din Ucraina, după războiul declanșat de Putin acolo. În același mesaj, Metsola punctat că Moldova trebuie sprijină în aspirațiile sale pro-europene. Thanked @sandumaiamd, President of Moldova , for her country's extraordinary efforts in helping and...