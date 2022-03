Putin a semnat legea care pedepseşte cu închisoare difuzarea de „informaţii mincinoase” despre armată

18:50

Forțele ruse au fost scoase din orașul ucrainean Nikolaiev după ce l-au atacat vineri, dar luptele au continuat în jurul periferiei orașului, a declarat guvernatorul regional Vitali Kim, potrivit Reuters. Governor of Mykolayv: most of RU machinery destroyed and kicked out of the city. There are some still on the outskirts, but we are cleaning them up. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ULW07IzSJI — olexander scherba (@olex_scherba) March 4, 2022 Anunțul vine la câteva ore după ce autoritățil...