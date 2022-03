Maia Sandu: Este important să nu generalizăm incidente izolate cu implicarea refugiaților, dar să căutăm soluții pașnice pentru ele

19:00

Evacuarea Misiunii OSCE din Ucraina are loc printr-un convoi de 80 de automobile cu însemnele organizației. Acest convoi va intra în Republica Moldova prin Ocnița. Din convoi fac parte și automobile blindate. Convoiul va parcurge traseul Ocnița-Chișinău cu însoțirea automobilelor de poliție cu girofar inclus, scrie prima sursă. Rugăm sursele mass-media să informeze cetățenii pentru