Simbolul păcii săpat pe câmpul unui fermier German

Victor Soroceanu, din Suruceni, raionul Ialoveni are un hobby mai puțin obișnuit pentru un bărbat. De 35 de ani, împletește și croșetează. Bunica a fost cea care i-a pus andrelele în mână, pe când era copil. Și de atunci, nu s-a mai despărțit de ele. „Această pasiune o am din copilărie, când mergeam la deal […] Articolul „Eu din croșetat am crescut copii”. Povestea unui bărbat din Suruceni apare prima dată în AgroTV.