Vladimir Putin le cere vecinilor Rusiei să nu escaladeze tensiunile

12:00

Yuri Vernydub: ”Pe front am cunoscut un nepot” Cu Yuri Vernydub la cârmă, Sheriff Tiraspol a învins-o pe Real Madrid cu 2-1. BBC Sport l-a contactat pe antrenorul ucrainean chiar de pe front, de unde tehnicianul de 56 de ani a relatat ce l-a determinat să ia această decizie şi cum s-a adaptat la viaţa pe front. ”Fiul meu m-a sunat pe 24 februarie, la 4:30 dimineaţa, şi mi-a spus că ruşii ne-au atacat. Am ştiut atunci că mă voi întoarce în Ucraina pentru a lupta. Am avut nevoie de 11 ore pentru a...