Stoltenberg: „Nu căutăm război cu Rusia"; Blinken: „Suntem o alianță defensivă, dar dacă conflictul vine la noi, ne apărăm"

20:20

Strategia rușilor pentru descurajarea rezistenței în Ucraina dacă vor cuceri marile orașe: Reprimare, încarcerări, execuții Rusia are în plan să folosească metode diverse de control și de reducere a moralului în Ucraina pentru a descuraja posibile riposte și rezistența, dacă vor cuceri marile orașe, susține un oficial european, citat de Bloomberg. Printre strategiile rușilor s-ar număra reprimarea brutală a protestelor, încarcerarea adversarilor și execuții publice, a spus oficialul citat, sub c...