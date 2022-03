Duma a votat: Răspândirea informaţiilor false despre război, interzisă

10:40

Au apărut primele imagini cu epava celui mai mare avion din lume, AN-225 Mriya, care a fost distrus în hangarul său, în timpul luptelor care au avut loc pe aeroportul Hostomel, în apropiere Kievului. Antonov An-225 Mriya the Largest Cargo Plane in History and a Ukrainian Icon, Confirmed destroyed by Russian Ballistic Missile Strike on […] Articolul VIDEO // Cum arată epava celui mai mare avion din lume, AN-225 Mriya, distrus de ruși pe aeroportul Hostomel apare prima dată în SafeNews.