Concluziile celei de-a doua runde de negocieri între Ucraina și Rusia: armistițiu parțial

12:10

Imagini cu un artilerist rus capturat de Forțele Armatei Ucrainene au fost plasate pe internet. Artiom Miheev, din unitatea 30 de artilerie a armatei ruse, recunoaște că a atacat cu lansatoare de rachete cartierele rezidențiale din orașele ucrainene. „Am greșit că nu am renunțat atunci la ideea de a porni încoace… Ceea ce am văzut […] Articolul Artiom Miheev, artilerist rus: „Ceea ce am văzut aici, mor copiii” apare prima dată în ea.md.