Aproximativ 90% din trupele ruse de la graniţă se află acum în Ucraina, potrivit Washingtonului

16:40

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și patru rănite după ce un atac aerian rusesc a lovit joi două școli și locuințe din regiunea ucraineană Cernihiv, a anunțat guvernatorul Viacheslav Chaus, potrivit Reuters, preluat de Hot News. „Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare. Potrivit serviciilor de urgență de stat, există deocamdată nouă persoane ucise și patru rănite", a precizat el. Video of the destroyed residential area of ​​Chernihiv pic.twitter.com/ScUkQxvvaI — NEXTA (@nexta_tv)...