7.000 de oameni de ştiinţă ruşi au adresat o scrisoare deschisă lui Putin: „Războiul nu va duce decât la pierderea ţării noastre”

18:50

18 state europene și-au închis spațiul aerian pentru zborurile din Rusia. Italia este ultima țară din UE care a anunțat această măsură ce reprezintă o formă de sancționare a Moscovei pentru invazia din Ucraina. Măsura implică interzicerea tuturor aeronavelor civile și militare care zboară dinspre Rusia sau care aparțin unei... The post 18 state europene și-au închis spațiul aerian pentru Rusia appeared first on Portal de știri.