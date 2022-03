Ministerul Mediului: Nu sunt motive de îngrijorare privind nivelul fonului radioactiv

22:50

YouTube a suspendat astăzi generarea de venituri pe serviciul video pentru mai multe canale rusești, inclusiv postul media RT, finanțat de stat, urmând o măsură similară luată de Meta, care deține Facebook, în urma invaziei din Ucraina, anunță Reuters. Invocând „circumstanțe extraordinare", YouTube a precizat într-un comunicat că „suspendă capacitatea...