Carburanții se scumpesc, prețul pentru un litru de motorină va crește cu 37 de bani

14:00

Peste 4000 de locuri de cazare au fost depista de Primăria Chișinău, pentru migranții din Ucraina. Potrivit primarului general Ion Ceban, acest lucru a fost posibil după o mobilizare a tuturor serviciilor din capitală, dar și a agenților economici. „ Am vorbit și cu partenerii din România. Ei ne oferă diferite servicii, produse, etc. Stațiile […] Articolul Mobilizare totală în capitală. Ceban: Am identificat mii de locuri de cazare a refugiaților. Ce face Guvernarea? apare prima dată în Știri din Moldova.