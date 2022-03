Cernigov în flăcări: Un ucrainean îndeamnă media rusă să observe dezastrul: „Iată o casă-fantomă și cartierul - ruine”

11:50

VIDEO: Artilerist rus, către familie: „Ceea ce spun la televizor, că noi nu ucidem oameni..., eu am văzut cu ochii mei” Noi imagini cu un artilerist rus capturat de Forțele Armatei Ucrainene au fost plasate pe internet. Artiom Miheev, din unitatea 30 de artilerie a armatei ruse, recunoaște că a atacat cu lansatoare de rachete cartierele rezidențiale din orașele ucrainene. „Am greșit că nu am renunțat atunci la ideea de a porni încoace... Ceea ce am văzut aici, mor copiii..., iertați-mă. Trăți. S...