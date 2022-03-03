FINCOMBANK LANSEAZĂ „DONAȚII #UCRAINA” ÎN APLICAȚIA MOBILĂ
Infotag, 3 martie 2022 12:30
FINCOMBANK LANSEAZĂ „DONAȚII #UCRAINA” ÎN APLICAȚIA MOBILĂ
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12:30
FINCOMBANK LANSEAZĂ „DONAȚII #UCRAINA” ÎN APLICAȚIA MOBILĂ
12:30
PREŞEDINTELE MAIA SANDU: MOLDOVENII AU DEMONSTRAT CĂ MERITĂ UN VIITOR ÎN FAMILIA ŢĂRILOR EUROPENE # Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU: MOLDOVENII AU DEMONSTRAT CĂ MERITĂ UN VIITOR ÎN FAMILIA ŢĂRILOR EUROPENE
12:30
DIPLOMAȚI STRĂINI VOR CONTINUA VIZITELE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, PENTRU A O SPRIJINI ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
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DIN 24 FEBRUARIE PÂNĂ PE 2 MARTIE, 108 MII DE REFUGIAŢI DIN UCRAINA AU INTRAT ÎN MOLDOVA
Ieri
10:30
SALARIUL MEDIU A CRESCUT ÎN MOLDOVA CU 10,2% ÎNTR-UN AN
10:30
PREȘEDINTELE DE ONOARE AL PSRM CREDE CĂ „BĂTĂLIILE POLITICE TREBUIE LĂSATE DEOPARTE”
1 martie 2022
17:00
ÎN CINCI ZILE ALE RĂZBOIULUI DIN UCRAINA, APROAPE 90 DE MII DE REFUGIAŢI DIN ŢARA VECINĂ AU INTRAT ÎN MOLDOVA # Infotag
ÎN CINCI ZILE ALE RĂZBOIULUI DIN UCRAINA, APROAPE 90 DE MII DE REFUGIAŢI DIN ŢARA VECINĂ AU INTRAT ÎN MOLDOVA
17:00
A FOST SIMPLIFICATĂ PROCEDURA DE ANGAJARE LA MUNCĂ ÎN MOLDOVA PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA # Infotag
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13:30
COMPANIA ORANGE-MOLDOVA VA FI CONDUSĂ DE OLGA SURUGIU
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
ÎN CONFLICTUL DINTRE RUSIA ȘI UCRAINA, MOLDOVA SE VA BAZA PE PRINCIPIUL NEUTRALITĂȚII CONSTITUȚIONALE - ȘEFUL MAEIE # Infotag
ÎN CONFLICTUL DINTRE RUSIA ȘI UCRAINA, MOLDOVA SE VA BAZA PE PRINCIPIUL NEUTRALITĂȚII CONSTITUȚIONALE - ȘEFUL MAEIE
12:00
DONEAZĂ PENTRU „HELP UKRAINE” DIN APLICAȚIA MAIBANK
10:30
AMBASADORUL POLONEI BARTLOMEJ ZDANIUK: TOATE PROIECTELE DE DEZVOLTARE DIN MOLDOVA VOR FI IMPLEMENTATE CU SUCCES # Infotag
AMBASADORUL POLONEI BARTLOMEJ ZDANIUK: TOATE PROIECTELE DE DEZVOLTARE DIN MOLDOVA VOR FI IMPLEMENTATE CU SUCCES
10:30
PREȘEDINTE: INTEGRAREA EUROPEANĂ ESTE GARANŢIA DE BAZĂ CĂ MOLDOVA VA RĂMÂNE PARTE A LUMII LIBERE # Infotag
PREȘEDINTE: INTEGRAREA EUROPEANĂ ESTE GARANŢIA DE BAZĂ CĂ MOLDOVA VA RĂMÂNE PARTE A LUMII LIBERE
10:30
IUTECREDIT DONEAZĂ 100 DE MII DE EURO UCRAINEI ȘI ÎI SPRIJINĂ PE UCRAINENII REFUGIAȚI ÎN MOLDOVA # Infotag
IUTECREDIT DONEAZĂ 100 DE MII DE EURO UCRAINEI ȘI ÎI SPRIJINĂ PE UCRAINENII REFUGIAȚI ÎN MOLDOVA
28 februarie 2022
15:30
CÂTEVA MII DE REFUGIAȚI DIN UCRAINA SUNT CAZAȚI ÎN PESTE 100 DE CENTRE DE PRIMIRE ÎN CHIȘINAU # Infotag
CÂTEVA MII DE REFUGIAȚI DIN UCRAINA SUNT CAZAȚI ÎN PESTE 100 DE CENTRE DE PRIMIRE ÎN CHIȘINAU
15:30
AMBASADORUL UE ÎN RM ŞI-A EXPRIMAT ADMIRAȚIA PENTRU POPORUL MOLDOVEI
11:30
DIN 28 FEBRUARIE, UCRAINA A ÎNCHIS INTRAREA ÎN ŢARĂ PRIN SEGMENTUL TRANSNISTREAN AL FRONTIEREI # Infotag
DIN 28 FEBRUARIE, UCRAINA A ÎNCHIS INTRAREA ÎN ŢARĂ PRIN SEGMENTUL TRANSNISTREAN AL FRONTIEREI
11:30
MĂSURI ALE AUTORITĂȚILOR MOLDOVEI ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
11:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU: MOLDOVA ESTE O ȚĂRĂ NEUTRĂ ȘI-I CHEMĂM PE TOȚI LA RESTABILIREA PĂCII # Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU: MOLDOVA ESTE O ȚĂRĂ NEUTRĂ ȘI-I CHEMĂM PE TOȚI LA RESTABILIREA PĂCII
25 februarie 2022
15:30
PREŞEDINTE: REPUBLICA MOLDOVA ESTE PREGĂTITĂ PENTRU CREŞTEREA NUMĂRULUI DE REFUGIAȚI
15:00
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI LE RECOMANDĂ AUTORITĂŢIILOR MOLDOVEI SĂ „EVITE DISCUŢIILE DESPRE EVENIMENTELE DE LA VECINI” # Infotag
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI LE RECOMANDĂ AUTORITĂŢIILOR MOLDOVEI SĂ „EVITE DISCUŢIILE DESPRE EVENIMENTELE DE LA VECINI”
14:30
ÎN ATENȚIA CLIENȚILOR MAIB
12:00
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A ADOPTAT PRIMELE HOTĂRÂRI ÎN LEGĂTURĂ CU INTRODUCEREA STĂRII DE URGENŢĂ ÎN MOLDOVA # Infotag
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A ADOPTAT PRIMELE HOTĂRÂRI ÎN LEGĂTURĂ CU INTRODUCEREA STĂRII DE URGENŢĂ ÎN MOLDOVA
12:00
PREŞEDINTELE MAIA SANDU A DISCUTAT SITUAŢIA DIN UCRAINA CU PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE # Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU A DISCUTAT SITUAŢIA DIN UCRAINA CU PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE
24 februarie 2022
18:30
MOLDOVA INTRODUCE STARE DE URGENŢĂ PENTRU 60 DE ZILE
16:30
MOLDOVA ŞI-A ÎNCHIS SPAŢIUL AERIAN – VICEPRIM-MINISTRU
16:30
UE A CONDAMNAT INTERVENȚIA TRUPELELOR RUSE ÎN UCRAINA ȘI ŞI-A REAFIRMAT SPRIJINUL PENTRU INTEGRITATEA TERITORIALĂ A MOLDOVEI ȘI A GEORGIEI # Infotag
UE A CONDAMNAT INTERVENȚIA TRUPELELOR RUSE ÎN UCRAINA ȘI ŞI-A REAFIRMAT SPRIJINUL PENTRU INTEGRITATEA TERITORIALĂ A MOLDOVEI ȘI A GEORGIEI
23 februarie 2022
15:30
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI S-A ÎNTÂLNIT CU NOUL AMBASADOR AL SUA ÎN RM
15:30
PRIM-MINISTRUL DESPRE SITUAȚIA DIN UCRAINA: EXISTĂ RISCURI PENTRU MOLDOVA, DAR GUVERNUL ESTE PREGĂTIT PENTRU ELE # Infotag
PRIM-MINISTRUL DESPRE SITUAȚIA DIN UCRAINA: EXISTĂ RISCURI PENTRU MOLDOVA, DAR GUVERNUL ESTE PREGĂTIT PENTRU ELE
13:30
GUVERNUL A MAJORAT COMPENSAȚIILE PENTRU PROFESORI
13:30
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE: EXISTĂ IDEEA CONVOCĂRII UNEI ÎNTÂLNIRI „5+2” LA MIJLOCUL LUNII MAI # Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE: EXISTĂ IDEEA CONVOCĂRII UNEI ÎNTÂLNIRI „5+2” LA MIJLOCUL LUNII MAI
10:00
DEPUTAŢII SOCIALIŞTI AU PROPUS UN PACHET DE MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA CETĂȚENILOR ȘI AFACERILOR # Infotag
DEPUTAŢII SOCIALIŞTI AU PROPUS UN PACHET DE MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA CETĂȚENILOR ȘI AFACERILOR
22 februarie 2022
17:00
DECLARAȚIA SA „MOLDOVAGAZ”
15:30
DOI CONSILIERI MUNICIPALI DE LA „PLATFORMA DA” AU PĂRĂSIT FRACŢIUNEA ŞI S-AU DECLARAT INDEPENDENȚI # Infotag
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15:30
AMBASADORUL UCRANEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: DUPĂ RECUNOAȘTEREA CELOR DOUĂ ENTITĂŢI DE CĂTRE RUSIA, LUMEA A INTRAT ÎN-O NOUĂ REALITATE # Infotag
AMBASADORUL UCRANEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: DUPĂ RECUNOAȘTEREA CELOR DOUĂ ENTITĂŢI DE CĂTRE RUSIA, LUMEA A INTRAT ÎN-O NOUĂ REALITATE
14:00
POLIȚIŞTILOR LI S-A INTERZIS SĂ SE ASCUNDĂ ÎN SCOPUL ÎNREGISTRĂRII ÎNCĂLCĂRILOR REGULILOR DE CIRCULAŢIE # Infotag
POLIȚIŞTILOR LI S-A INTERZIS SĂ SE ASCUNDĂ ÎN SCOPUL ÎNREGISTRĂRII ÎNCĂLCĂRILOR REGULILOR DE CIRCULAŢIE
11:00
GEBAUER & GRILLER MOLDOVA – 10 ANI DE EXCELENȚĂ, PROVOCĂRI, REALIZĂRI ȘI EXPERIENȚE ACUMULATE # Infotag
GEBAUER & GRILLER MOLDOVA – 10 ANI DE EXCELENȚĂ, PROVOCĂRI, REALIZĂRI ȘI EXPERIENȚE ACUMULATE
10:30
BAŞCANUL GĂGAUZIEI A PREZENTAT NOUA COMPONENŢĂ A COMITETULUI EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI PENTRU APROBARE DE CĂTRE ADUNAREA POPULARĂ # Infotag
BAŞCANUL GĂGAUZIEI A PREZENTAT NOUA COMPONENŢĂ A COMITETULUI EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI PENTRU APROBARE DE CĂTRE ADUNAREA POPULARĂ
10:30
PARLAMENTUL EUROPEAN VA ACCELERA PROCEDURILE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI MACROFINANCIAR MOLDOVEI - SIEGFRIED MUREŞAN # Infotag
PARLAMENTUL EUROPEAN VA ACCELERA PROCEDURILE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI MACROFINANCIAR MOLDOVEI - SIEGFRIED MUREŞAN
21 februarie 2022
15:30
SONDAJ: ÎN CAZ DE ALEGERI ANTICIPATE, TREI-PATRU PARTIDE POT ACCEDE ÎN PARLAMENT
14:00
MOLDOVA ȘI UCRAINA, DIN 24 PÂNĂ PE 26 FEBRUARIE, SE VOR DECONECTA DE LA SISTEMUL ENERGETIC AL RUSIEI ȘI BELARUSULUI # Infotag
MOLDOVA ȘI UCRAINA, DIN 24 PÂNĂ PE 26 FEBRUARIE, SE VOR DECONECTA DE LA SISTEMUL ENERGETIC AL RUSIEI ȘI BELARUSULUI
14:00
MAEIE LE RECOMANDĂ CETĂȚENILOR ȚĂRII „SĂ SE ABŢINĂ DE LA CĂLĂTORII NEESENȚIALE ÎN UCRAINA” # Infotag
MAEIE LE RECOMANDĂ CETĂȚENILOR ȚĂRII „SĂ SE ABŢINĂ DE LA CĂLĂTORII NEESENȚIALE ÎN UCRAINA”
18 februarie 2022
16:30
SUSŢINĂTORII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR CER GUVERNULUI SĂ NU VÂNDĂ SUA STADIONUL REPUBLICAN # Infotag
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10:30
PARLAMENTUL A APROBAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND PRODUSELE ALCOOLICE
17 februarie 2022
16:00
DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT # Infotag
DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT DEPUTAŢI DIN PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT AU ADUS COPII ÎN PARLAMENT, PENTRU A-ȘI EXPRIMĂ SPRIJINUL PENTRU UN PROIECT
16:00
PARLAMENTUL EUROPEAN O VA INVITA PE PREȘEDINTELE MAIA SANDU SĂ ŢINĂ UN DISCURS LA BRUXELLES # Infotag
PARLAMENTUL EUROPEAN O VA INVITA PE PREȘEDINTELE MAIA SANDU SĂ ŢINĂ UN DISCURS LA BRUXELLES
13:30
RATA DE BAZĂ A BNM LIMITEAZĂ MASA MONETARĂ AFLATĂ ÎN CIRCULAŢIE, DACĂ ESTE APLICATĂ ÎN PARALEL CU REZERVA PENTRU BĂNCI – OPINIA EXPERȚILOR # Infotag
RATA DE BAZĂ A BNM LIMITEAZĂ MASA MONETARĂ AFLATĂ ÎN CIRCULAŢIE, DACĂ ESTE APLICATĂ ÎN PARALEL CU REZERVA PENTRU BĂNCI – OPINIA EXPERȚILOR
13:30
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ POMPEZE VARA ÎN DEPOZITELE DE GAZE DIN UCRAINA ȘI ROMÂNIA 300 MLN METRI CUBI DE GAZ – ANDREI SPÎNU # Infotag
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ POMPEZE VARA ÎN DEPOZITELE DE GAZE DIN UCRAINA ȘI ROMÂNIA 300 MLN METRI CUBI DE GAZ – ANDREI SPÎNU
16 februarie 2022
14:00
TRANSNISTRIALA A CONSUMAT GAZE ÎN VALOARE DE 424 MILIOANE USD ÎN ULTIMELE PATRU LUNI, FĂRĂ A PLATI VREUN CENT PENTRU ACESTEA # Infotag
TRANSNISTRIALA A CONSUMAT GAZE ÎN VALOARE DE 424 MILIOANE USD ÎN ULTIMELE PATRU LUNI, FĂRĂ A PLATI VREUN CENT PENTRU ACESTEA
14:00
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A CONFIRMAT PREGĂTIREA MOLDOVEI PENTRU NEGOCIERI ÎN FORMAT „5+2” ȘI CONFERINȚA BAVAREZĂ # Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A CONFIRMAT PREGĂTIREA MOLDOVEI PENTRU NEGOCIERI ÎN FORMAT „5+2” ȘI CONFERINȚA BAVAREZĂ
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