DIPLOMAȚI STRĂINI VOR CONTINUA VIZITELE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, PENTRU A O SPRIJINI ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI DIN UCRAINA

Infotag, 3 martie 2022 12:30

DIPLOMAȚI STRĂINI VOR CONTINUA VIZITELE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, PENTRU A O SPRIJINI ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI DIN UCRAINA

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