Fitch şi Moody's retrogradează cu şase trepte ratingul Rusiei, la categoria „junk”

07:10

Analist politic: „Rusia nu are potență să câștige acest război; Ucrainenii vor plăti un tribut de sânge scump” Analistul politic Anatol Țăranu susține că războiul dintre Ucraina și Rusia nu se va prelungi pe parcursul lunilor, deoarece Rusia nu are potență. „Războiul nu poate să se întindă pe parcursul lunilor. Rusia pur și simplu nu are potență să suporte un asemenea război, dar propaganda rusă este foarte puternică. (...)Rusia nu are cum să câștige acest război, nu are de unde. Ea va suferi fo...