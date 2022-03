De ultimă oră! Curtea Penală Internațională începe o anchetă pentru crime de război în Ucraina

13:20

Un nou turn de comunicații a fost doborât în Ucraina. Acesta se află în orașul Lisichansk, din regiunea Luhansk, o zonă controlată de Rusia. Este al doilea turn de comunicații scos din joc, după cel atacat, aseară, în Kiev. in the video Removal of the Ukrainian flag from the Ukrainian Embassy in Moscow. #Russia #Ukraine