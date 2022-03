Comisia Europeană va oferi R. Moldova 15 milioane de euro pentru a gestiona criza imediată generată de fluxul de refugiați din Ucraina

15:45

Agenția Navală a Republicii Moldova a anunțat că o navă aflată sub pavilionul Republicii Moldova, aflată în apele neutre din Marea Neagră, a fost lovită vineri, 25 februarie, de un obuz. Nu se cunoaște sursa lansării obuzului, precizează instituția. Statul Major al Forțelor Armate ucrainene a declarat că nava a fost atacată de trupele rusești. ...The post O navă sub pavilion moldovenesc a fost lovită de un obuz în Marea Neagră first appeared on Radio Orhei.