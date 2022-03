Sondaj iData: PAS continuă să cadă în ochii alegătorilor, în timp ce ratingul formațiunilor de opoziție crește | VIDEO

Partidul puterii continuă să cadă în ochii alegătorilor, în timp ce ratingul formațiunilor de opoziție crește. Cel puțin asta arată rezultatele unui sondaj de opinie, realizat în luna februarie a acestui an, de compania iData. Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în Legislativ ar accede aceleași formațiuni doar că reprezentarea lor se va schimba semnificativ. PAS ar avea 37 de mandate față de de 63 pe care le are acum, cu 43 de deputați va intra Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, comparativ cu 21 din prezent, iar Partidul ”ȘOR” ar obține 21 de fotolii, față de 6 pe care le are în prezent. De asemenea, majoritatea celor intervievați consideră că lucrurile în țară merg întro direcție greșită. Reprezentanții puterii au refuzat să comenteze sondajul.

