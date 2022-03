Posibile scenarii pentru care se pregătește sistemul medical din Moldova, în contextul războiului din Ucraina

21:15

Am intrat în al treilea an pandemic, un al treilea an în care viețile ne-au fost date peste cap. Restricțiile și izolarea ne-au consumat emoțional atât de mult, încât ne dorim cu disperare o minune. Odată cu apariția valului Omicron, mai multe guverne au început să vorbească despre sfârșitul pandemiei. Dar oare sfârșitul e chiar aproape? Și de data aceasta istoria ne poate da o lecție valoroasă.