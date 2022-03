Situația la frontieră. Fluxuri majorate se atestă în două puncte vamale, pe sensul de intrare în Moldova

11:15

Companiile IT din Republica Moldova pun umărul pentru a susține refugiații din Ucraina. Specialiști IT voluntari, asistență pentru cazare și transport, asistență juridică și contabilă, suport pentru facilitarea programului IT Viza, spații de muncă pentru angajați în incinta organizațiilor și companiilor din Moldova – acestea sunt doar câteva dintre acțiunile pe care își propune să le întreprindă Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), împreună cu membrii săi, pentru susținerea companiilor IT din Ucraina. Decizia a fost luată la sfârșitul săptămânii trecute de către Consiliul ATIC, care se angajează atât individual, cât și în parteneriat cu companiile membre, să ajute businessul de profil din statul vecin să reziste acestei crize. Articolul Companiile IT și refugiații din Ucraina beneficiază de susținere din partea ATIC Moldova apare prima dată în #diez.