Petru Stalbe, combatant în războiul de pe Nistru: „Nu a fost un război civil!”

16:50

Am fost să discutăm cu cetățeni ucraineni care s-au refugiat în Republica Moldova. Deși am fost pentru a doua oară în ultimele trei zile la Complexul Sportiv Ghidighici, am avut aceleași emoții. Noduri în gât și lacrimi pe care cu greu am putut să ni le stăpânim. Și dacă sâmbătă am dus produse alimentare și […] Articolul Refugiată: „Nepotul îmi spunea: Bunica, nu credeam că pot fi atât de omenoși moldovenii cu noi” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.