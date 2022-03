Delegațiile din Ucraina și Rusia se vor întâlni astăzi într-o nouă rundă de negocieri

15:00

Grupurile pentru drepturile omului și ambasadorul Ucrainei în Statele Unite au acuzat luni Rusia că îi atacă pe ucraineni cu bombe cu dispersie și bombe cu vid (termobarice), potrivit Reuters. Astfel de bombe sunt interzise de convențiile internaționale. According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb. This type of […]