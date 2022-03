Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, apel la donații pentru refugiații ucraineni

11:10

„În acest an, Mărțișorul vine cu un mesaj de pace”. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a anunțat printr-un mesaj video că, împreună cu Guvernul și Parlamentul, oamenii de creație și societatea civilă, lansează campania „Moldova pentru pace”. „În prima zi a primăverii, Moldova marchează sărbătoarea Mărțișorului - simbolul alb-roșu al schimbării și renașterii. Lumea se dezmorțește, celebrând sfârșitul iernii și înnoirea naturii. Oamenii celebrează viața. În acest an, Mărțișorul este și mai simbolic. Evenimentele din Ucraina ne-au zguduit pe toți. Acum ne dorim, maturi și copii, tineri și vârstnici, oprirea luptelor și restabilirea păcii. Odată cu venirea primăverii, vrem să știm că viața poate învinge armele, aducătoare de distrugere și moarte. Mărțișorul din acest an vine cu un mesaj de pace”, a transmis șefa statului. Astfel, Maia Sandu a îndemnat oamenii să se alăture campaniei „Moldova pentru pace” și să însoțească fiecare mărțișor dăruit și primit în aceste zile cu un apel la unitate și pace. „În vremuri incerte, să fim alături unii de alții, să rămânem solidari și să ne rugăm de un cer senin. Pacea este prioritate”, a subliniat președintele R. Moldova în mesajul său. Articolul Președintele Republicii Moldova: „În acest an, Mărțișorul vine cu un mesaj de pace” apare prima dată în InfoPrut.