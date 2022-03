Președinta Maia Sandu: „Se zice că, atunci când armele vorbesc, muzele tac. Dar muzica lui Eugen Doga este în stare să facă armele să tacă”

21:00

Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a declarat marți, 1 martie, într-un interviu pentru CNN și Reuters, că Ucraina „este pregătită pentru orice” și că autoritățile au pregătit șase opțiuni de apărare a teritoriului. „Există șase opțiuni de apărare, noi nu am fost pregătiți pentru asta. Noi nu am fost pregătiți, nu am avut tehnică, armament și...